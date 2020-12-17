Rusya, Türkiye'den aldığı domates kotasını arttırmaya hazırlanıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasını 200 binden, 250 bin tona yükseltilmesini teklif etti.

Dün Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanlığı 2017 yılında getirilen domates kotasını artırarak 250 bin tona yükseltmeyi planlıyor.

Türk domates üreticisi kotanın arttırılmasını talep etmişti. Rusya, Türk gıda ihracatçıları açısından önemli bir pazar konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN DOMATESİN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye taze domates üretiminde, 9 milyon tonu tarla, 4 milyon tonu örtü altı üretimi olmak üzere 13 milyon tona ulaşan rakamla dünyada dördüncü sırada bulunuyor.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 484 bin ton taze domates ihracatı karşılığında 286 milyon 500 bin dolar döviz getirisi elde edilirken, Rusya Federasyonu'na 61 bin 781 ton domates satışından 56 milyon dolar sağlandı. Rusya, Türkiye’nin taze domates ihracatında ilk sırada yer alıyor.

İLK KOTA 2015 YILINDA KONDU

Rusya'ya domates ihracatında 2015 öncesinde kota yoktu. 2015’de Rusya'nın Türk domatesine daha önce 150 bin tonluk kota uyguladı. Bu kota da iki ülke bakanlıklarının yaptığı çalışma sonucu 50 bin ton daha artırılarak 200 bin tona çıkarıldı. Moskova'nın 2015 yılındaki ambargo kararının ardından 2017 yılında tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alan domates ihracatçısı yıllık 200 bin ton olan kota da kasım ayı sonunda doldu.

GERİLİM KOTAYI GETİRMİŞTİ

Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimin yaşanmış, Moskova'nın 2015 yılındaki ambargo kararının ardından 2017 yılında tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alan domates ihracatçısının bu kez kotayla karşı karşıya kalmış ve yıllık 200 bin ton olan kota koymuştu.

2017'DE İLİŞKİLER NORMALLEŞTİ

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvede her konuda normalleşmiş ve iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konulmuştu.

KOTANIN KALDIRILMASINI İKİ ÜLKE DE İSTİYOR

Kotanın kaldırılmasını sadece Türk ihracatçılarının değil, Rusya'daki ithalatçıların da istediği belirtilen açıklamada, kotanın kaldırılarak üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de devreye girdi.