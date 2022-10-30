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Rusya, Tahıl Anlaşması'nın katılımını askıya aldı

Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Rusya, Tahıl Anlaşması'nın katılımını askıya aldı
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 01:34

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyayı, gıdaya ulaşım konusunda tehlikeye sokmuştu.

Gıda krizinin çözümü için iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da imzalanan anlaşmayla tahıl koridoru anlaşmasını imzalamıştı.

Aylardır süren tahıl aktarımıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Anlaşma askıya alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz donanmasının desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan Karadeniz filosuna ait gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

"Kiev rejimi, Karadeniz Filosu gemilerine terör saldırısı düzenledi"

Konaşenkov, "Bugün saat 04.20'de Kiev rejimi, Sivastopol üssünün iç ve dış açıklarında bulunan Karadeniz Filosu gemilerine terör saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 insansız hava aracı ve 7 otonom deniz insansız hava aracı yer aldı. Karadeniz Filosu gemilerine ait kuvvetlerin aldığı harekat tedbirleri sonucunda tüm hava hedefleri imha edildi" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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