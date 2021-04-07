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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı

Ukrayna ile Rusya arasında savaş çanları çalıyor. Ukrayna'nın 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu açıklamasının ardından Rusya'dan da bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:05

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin eğitim planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DENETİMLER BAŞLADI

Savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlerin başladığını kaydeden Şoygu, "Silahlı kuvvetlerin eğitim planı çerçevesinde, askeri yönetim ve birimlerde denetimler başladı." ifadesini kullandı.

Şoygu, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını belirterek, "Denetim çalışmalarının yüksek nitelikte yapılmasını ve askerler ile askeri teçhizatın hareket esnasında güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 çeşitli askeri tatbikatın yapılacağı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı #1

RUSYA-UKRAYNA SINIRINDAKİ GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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