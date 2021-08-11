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Rusya Savunma Bakanı'ndan 'Suriye'de hayat normalleşti' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin yüzde 90'ından fazlasının hükümetin kontrolünde olduğunu, ülkede hayatın giderek normalleştiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı'ndan 'Suriye'de hayat normalleşti' açıklaması
11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:14

Rusya'da gerçekleştirilen bir forumda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye konusuna değindi.

Burada yaptığı konuşmasında "Rusya, Suriye'ye yardım etti" diyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SURİYE'NİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI HÜKÜMETİN KONTROLÜNDE"

"Zira tüm dünya uluslararası terörle mücadele ediyordu, ancak biz oraya gidene dek Suriye topraklarının yalnızca yüzde 12’si Suriye hükümetinin kontrolündeydi. Bugün ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde. Hayat giderek normalleşti."

Rusya Savunma Bakanı ndan Suriye de hayat normalleşti açıklaması #1

RUSYA'NIN SURİYE OPERASYONU 2015 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

Rusya’nın Suriye’deki operasyonu 30 Eylül 2015’ten beri devam ediyor. Rus Hava Kuvvetleri havadan Suriye ordusunu destekliyor.

Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’da Donanma Üssü bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanı ndan Suriye de hayat normalleşti açıklaması #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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