Rusya koronavirüse karşı ikinci aşıyı da piyasaya sürüyor

Putin, koronavirüsten korunmak için ilk onaylı aşıyı geliştirmiş olan Rusya'nın eylül ayında ikinci bir korona aşısına sahip olacağını söyledi.
Rusya'da gündem ikinci korona aşısı...
Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması sonrası büyük bir aşı ve ilaç üretim yarışı başladı.
Bu yarışta ise aşıyı ilk üretime sokan ülke Rusya oldu...
İKİNCİ AŞI EYLÜL'DE
Rusya Lideri Vladimir Putin, devlet televizyonu Rossiya-24'te yayınlanan röportajında, ülkesinde geliştirilmekte olan ikinci koronavirüs aşısının gelecek aya hazır olacağını belirtti.
Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor.” açıklamasını yaptı.
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