Rusya isyanın acısını Ukrayna'dan çıkardı! Cephaneliği böyle havaya uçurdular

YKS sınavı kaldırıldı mı?, Üniversiye Girişler nasıl olacak?, Okul puanı nasıl hesaplanacak? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa biz bu konuda çalışabiliriz. Herhangi bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.