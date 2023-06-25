YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Rusya isyanın acısını Ukrayna'dan çıkardı! Cephaneliği böyle havaya uçurdular

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in 1 günlük isyanı dün akşam anlaşma yoluyla sona ererken, Rus ordusu hız kesmeden Ukrayna savaşına geri döndü. Rus uçakları, Ukrayna'nın Harkiv'deki cephaneliğini havaya uçurdu. O anlar kamera ile de kayıt altına alındı.

Rusya isyanın acısını Ukrayna'dan çıkardı! Cephaneliği böyle havaya uçurdular
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2023 Pazar 19:57

Paralı asker birliği Wagner'in 1 günlük isyanı Rusya'yı karıştırırken dün gece taraflar arasında anlaşma sağlandı. Ülkede sular durulurken Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler de servis edildi.

"SİLAH VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi" denildi.

ŞİDDETLİ PATLAMA KAMERADA

Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Putin ile Prigojin arasındaki anlaşmanın detayları netleşti: Wagner lideri yargılanmayacak ve Belarus'a gidecek
Putin ile Prigojin arasındaki anlaşmanın detayları netleşti: Wagner lideri yargılanmayacak ve Belarus'a gidecek
0
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!
0
Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Beklenen Açıklama Yapıldı
Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Beklenen Açıklama Yapıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.