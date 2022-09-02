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RUSYA Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu

Rusya Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti. Gazprom, Kuzey Akımı 1’in “gerekli tamir yapılana kadar” kapalı kalacağını söyledi.

RUSYA Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu
Kamusaati
Kamusaati
02 Eylül 2022 Cuma 20:54

Ukrayna-Rusya savaşının ardından başlayan enerji krizi en çok Avrupa'yı vurdu.

Daha şimdiden kendini hissettiren krizin kış aylarında zirve yapması bekleniyor.

Rusya, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlarına karşı gaz ve petrol kartını oynadı.

Doğalgaz boru hattı kapatıldı

Rusya, Avrupa’ya en çok gazın gönderildiği doğalgaz boru hattını tamamen kapattı.

Süresiz olarak durduruldu

Gazprom, gaz sevkiyatının, kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Kuzey Akımı boru hattının sızıntı nedeniyle süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

Rusya, bakım çalışmaları gerekçesiyle gaz sevkiyatını Haziran'da %40'a, geçen ay da %20'ye düşürmüştü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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