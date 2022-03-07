2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0

Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! Liste bir hayli kabarık

Rusya, borçlarını Rus Rublesi ile ödeyeceğini açıkladığı dost olmayan ülkeler listesini onayladı. Türkiye'nin yer almadığı listede; Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! Liste bir hayli kabarık
Ömer
Ömer
07 Mart 2022 Pazartesi 22:59

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti. Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanınmıştı.

Temerrüt; kişi, kurum ya da ülkelerin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi
Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi
0
2022 Emekliye En Yüksek Promosyon Veren Bankaların TAM LİSTESİ
2022 Emekliye En Yüksek Promosyon Veren Bankaların TAM LİSTESİ
0
En güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Resimli ve sözlü kutlama mesajları
En güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Resimli ve sözlü kutlama mesajları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.