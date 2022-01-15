Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO'ya: Sabrımızın sonu geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silahlandırmasının kabul edilemez olduğunu, bu konuda 'Sabrımızın sonu geldi' sözleriyle ifade etti.

Rusya ile NATO müttefikleri ve ABD arasında Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen zirveden karşılıklı uyarı ve çağrılar barındıran görüşmelerin ardından sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021 yılı değerlendirme toplantısında ülkesinin dış politikası ve geçtiğimiz yıl yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NATO İLE UKRAYNA ARASINDAKİ POLİTİKAYI ASLA KABUL ETMEYİZ"

Özellikle Rusya’nın önerdiği güvenlik garantileri konulu toplantılara değinen Bakan Sergey Lavrov, hem ABD hem de NATO hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. NATO ile yaşadıkları gerilimde yine Rusya'nın kırmızı çizgilerinden bahseden Lavrov, “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün hemen sınırlarımızın diğer tarafında belirmesini, özellikle de Ukrayna yönetiminin izlediği politika düşünülecek olursa, asla kabul etmeyeceğiz. Dahası bu, bizim için bir kırmızı çizgi, gerçek bir kırmızı çizgi" diye konuştu.

"RUSYA'YA TEHDİT OLUŞTURACAK SİLAHLAR KABUL EDİLEMEZ"

Lavrov, "Ukrayna NATO dışında kalsa dahi Amerikalılar, İngilizler ve diğer Batı ülkeleri ile ikili anlaşmalar üstünden bu ülkeler Ukrayna’da askeri tesisler ve Azov Denizi’nde üsler kurabilir. Bu da bizim için kabul edilemez bir şey, zira komşu ülkelerimizin topraklarına Rusya için tehdit oluşturacak saldırı silahları konuşlandırılması da bizim için bir diğer kırmızı çizgi” dedi.

"UKRAYNA'DA YÜZLERCE BATILI ASKER BULUNUYOR"

Batının Ukrayna’ya silah tedarikine devam ettiğini savunan Lavrov, “Ukrayna’da ABD ve İngiliz askerleri de dahil yüzlerce Batılı askerler bulunuyor. Bu silah destekleri nedeniyle Kiev yönetimi ülkenin doğusundaki çatışmaları güç kullanarak bastırmaya çalışıyor. Batı’nın Ukrayna’ya silah tedariki bu nedenle Rusya için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"SABRIMIZIN SONU GELDİ"

Ukrayna başlığı altında NATO, ABD ve Batılı ülkelere tepkisini sürdüren Lavrov, “Sabrımızın sonu geldi. Biliyorsunuz ki çok sabırlıyız. Çok uzun süre kendimizi tuttuk, artık bir şeylerin olma zamanı geldi. Şimdi artık tekliflerimize somut olarak verilecek yanıtı bekliyoruz. ABD, Kanada ve İngiliz güçleri sürekli olarak Rusya sınırları yakınına konuşlandırılırken, NATO’nun Rusya’ya kendi askeri güçleri ile kendi toprakları üstünde ne yapacağını söylemesi kabul edilemez” dedi.

"AB, TÜM İLETİŞİM KANALLARINA BETON DÖKTÜ"

ABD ile devam eden NATO’nun da dahil olduğu güvenlik garantileri konulu görüşmelere Avrupa Birliği’nin katılıp katılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Sergey Lavrov, “AB'nin güvenlik müzakerelerine katılımını nasıl gördüğünü bilmiyorum. Açıkça söyleyeyim, bilmiyorum. Bunun sebebi bunu istemememiz değil. AB 7.5 yıl önce güvenliğin sağlanmasıyla ilgili mekanizmalar da dahil Rusya'yla olan tüm etkileşim mekanizmalarını yıktı ve bundan üzüntü duyuyoruz. Şimdi biz ABD ve NATO'ya başvurduk. NATO'yla aramızda en azından Rusya-NATO Konseyi kağıt üzerinde duruyor, Kuruluş Senedi'ni kimse iptal etmedi. Ancak AB'yle olan tüm iletişim kanallarına Avrupalı meslektaşlarımız tarafından beton döküldü. AB'nin güvenlik çıkarlarının göz ardı edilmesinden endişe duyduklarını görüyoruz, bunu açıkça itiraf ediyorlar” şeklinde konuştu.

"SONSUZA DEK BEKLEYEMEYİZ"

ABD ve NATO ile devam eden güvenlik garantileri görüşmelerine kendi önerileri dışında ABD ve NATO tarafının da öneriler sunabileceğini ifade eden Lavrov, “Rusya buna birçok farklı şekilde yanıt verebilir. Güvenlik garantileri konusunda gelecek yanıtın belirleyicisi, Washington olacak, bu açık. ABD ile NATO’nun, güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın karşı taraftan gelecek yanıtı sonsuza dek beklemeyeceğini fark ettiğini düşünüyoruz. Tekliflerimizin reddedilmesi halinde durum değerlendirmesi yapıp durumu Devlet Başkanı Putin’e rapor edeceğiz ve kendi güvenlik menfaatlerimiz doğrultusunda eylemlerimizi belirleyeceğiz” dedi.

Lavrov, "Rusya, güvenlik garantisi teklifleri konusunda ABD ile NATO’dan madde madde, çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın, neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Ancak sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok” diye konuştu.

"BİR SÖZ VARDIR; BARIŞ İSTİYORSAN, SAVAŞA HAZIR OL"

Kazakistan’da 2 Ocak'ta başlayan sokak gösterilerinin bastırılmasına yönelik Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) bağlı barış birliklerinin bu ülkede başarılı bir görev aldığının altını çizen Lavrov, “Bir söz vardır, barış istiyorsan savaşa hazır ol. Şükür ki iş, savaşa kadar uzanmadı. Barış güçleri, kabiliyetlerini tüm dünyaya kanıtladı. Batı'nın barış güçlerinin konuşlanma hızına karşısındaki şaşkınlığı, herkes tarafından hak ettiği şekilde değerlendirildi, bundan hiç şüphem yok” diye konuştu.

KGAÖ birliklerinin Kazakistan’da görev almasından sonra Batının kendilerine yönelik yaptırım uygulama ihtimalinin olup olmadığının sorulmasına da yanıt veren Lavrov, “Hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz bekleme modunda değil, somut konular üzerinde çalışıyoruz. Ancak Batılı ortaklarımız her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.