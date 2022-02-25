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Rusya'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması! Doğal gaz fiyatlarına zam gelebilir

Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları tavan yaptı. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması merak konusu olurken, Rusya'dan konuya dair bir açıklama geldi. Rusya Enerji Bakanlığı, savaşın Türkiye'ye gaz teminatını etkilemeyeceğini ancak fiyatlarda artış olabileceğini ifade etti.

Rusya'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması! Doğal gaz fiyatlarına zam gelebilir
25 Şubat 2022 Cuma 10:44

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları sonrası dünya genelinde doğal gaz fiyatlarında büyük artış yaşandı. Avrupa'da doğal gazın metreküp fiyatı yüzde 35 artarak 1.400 dolara yaklaştı. Doğal gazın metreküp fiyatının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması ise merak konusu.

Doğal Gaz fiyatlarıyla ilgili Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir"

Almanya, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanımasıyla Kuzey Akım-2 projesinin durdurmuştu. Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar euro civarında olacağı belirtilmişti. Fakat proje, enerji üretiminde nükleer ve kömürü terk ederek yenilebilir enerji çalışmaları sürecini yürüten Almanya'nın Rusya gibi siyasi anlamda rakip sayılabilecek bir ülkeye enerji bağlılığı yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Almanya'nın ve batının yaptırımları sonrası ise Rusya elindeki gaz kozunu oynamıştı. Rusya, gelişmeler sorası Avrupa'yı gazı pahalı satmakla tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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