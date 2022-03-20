Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı

Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, operasyonların sona ermesi için şartlarını açıkladı. Kiev yönetimi ile yapılacak müzakerelere işaret eden Lavrov, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" dedi. Lavrov, Türkiye'yi de örnek göstererek, "Rusya ile diyaloğu olan birçok ülke tehdit ediliyor" diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki son duruma ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



"BELGELERİ İMZALAYIN SAVAŞ SONA ERSİN"



Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sunduğu şartları hatırlatarak, "Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir. Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti. Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD’lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"BATI GÜVENİLMEZ BİR GARANTÖR"



Batı ile ilişkilerine ve batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tavrına değinen Lavrov, "Muhtemelen, o zaman Batılı meslektaşlarımızın vicdan kalıntılarına çok fazla güvendik. Sonuçta, Normandiya formatı Fransızların inisiyatifiyle oluşturuldu. Rusların orada normal bir şekilde yaşaması ve Batı’nın durumu normalleştirmek için her şeyi yapacağına dair güvence verdiler. Batı bu krizin çözümünde güvenilmez bir garantör. Çünkü Rus karşıtı desteklerine devam ediyorlar. Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı’nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor" diye konuştu.



"UKRAYNA'YI CİDDİYE ALMAK ZOR"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Yahudi asıllı olduğunu fakat Nazi yanlısı kararlar aldığını savunan Lavrov, "Başkan Zelenskiy, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna’nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum. Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor. Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor" dedi.



"TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYİ TEHDİT EDİYORLAR"



ABD’nin, Rusya karşıtı politikalarına değinirken Rusya ile diyaloğu olan birçok ülkenin de tehdit edildiğine de dikkat çeken Lavrov, "Birçok ülke uluslararası tavırlar nedeniyle dolardan nasıl uzaklaşacağını düşünmeye başladı bile. Çünkü bugün oldu yarın başkasına da olabilir. Onlar (ABD), dünyanın dört bir yanına diplomatlarını gönderiyor. Kendi diplomatlarına bulundukları ülkelerin diplomatlarına Rusya ile ilişkilerini kesmesi taleplerini iletiyorlar. Aksi takdirde yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Bu tür çalışmalar küçük ülkelerde yürütülürken, ancak bu tür ültimatomlar ve talepler Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye’ye yöneltildiğinde bu ABD’li meslektaşlarımızın gerçeklik duygusunu kaybetmesi veya süper değer kompleksidir. Bu halleri zaten tüm normları aşıyor" dedi.