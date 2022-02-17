Rusya'dan beklerken ilk kurşunu Ukrayna attı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılar

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde ilk tetik çekildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi ihlal ederek Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ateşledi. Ukrayna'nın gece yarısı saldırısına Rusya'nın cevap vermesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlaması an meselesi.

Rusya- Ukrayna geriliminde Rusya'nın geri adım atmasıyla savaş tehlikesi riski azalmışken, Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı.

4 BÖLGEYE HAVAN TOPLARIYLA SALDIRDILAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

MINSK ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ İDDİASI

Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi. Adı açıklanmayan bir Rus yetkili Ukrayna'nın bu saldırı ile 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

PUTİN, KIEV'İN ANLAŞMAYA UYMAK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Doğu Ukrayna'daki ihtilafla ilgili Minsk Anlaşması'nın sorunun tek olası çözümünü temsil ettiğini, ancak Kiev'in anlaşmaya uymak istemediğini açıklamıştı.

DUMA "BAĞIMSIZLIĞINI TANIMA" KARARI ALMIŞTI

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.