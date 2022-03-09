Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi ile diğer 3 geminin de Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye gelecek yağ ve buğday gemilerinin geçişine izin verileceğini söylemişti.
AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ 4 GEMİ YOLA ÇIKTI
Açıklamanın ardından Rusya'nın Yeisk ve Rostov Limanı'nda bekleyen ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.
17 MART'TA MERSİN'DE OLACAK
Gemilerin 15 ve 17 Mart tarihlerinde Mersin'de olmaları planlandı.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.