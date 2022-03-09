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Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi ile diğer 3 geminin de Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı
Ömer
Ömer
09 Mart 2022 Çarşamba 21:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye gelecek yağ ve buğday gemilerinin geçişine izin verileceğini söylemişti.

AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ 4 GEMİ YOLA ÇIKTI

Açıklamanın ardından Rusya'nın Yeisk ve Rostov Limanı'nda bekleyen ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

17 MART'TA MERSİN'DE OLACAK

Gemilerin 15 ve 17 Mart tarihlerinde Mersin'de olmaları planlandı.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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