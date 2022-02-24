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Rusya'da düzenlenecek olan FORMULA 1 VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ Türkiye'ye veriliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaş ihtimaline karşı spor organizasyonları ilk hamlelerini yapmaya başladı. Şampiyonlar Ligi finalinin elinden alınması gündemde olan Rusya'ya bir darbe de Formula 1'den gelebilir. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve yerine takvimde olmayan Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin Rusya yerine yarış takvimine alınacağı konuşulmaya başlandı.

Rusya'da düzenlenecek olan FORMULA 1 VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ Türkiye'ye veriliyor
24 Şubat 2022 Perşembe 00:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından Formula 1'de sürpriz bir hamle geldi.

 

Savaş ihtimali tüm planı bozdu! Rusya'nın elindeki dev organizasyon Türkiye'ye veriliyor

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Normal şartlarda takvimde yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği öne sürüldü. Formula 1 yönetiminden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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