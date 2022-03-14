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Rusya bir ülkeyi daha vuracak iddası!!! Bu sefer dengeler değişecek

Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi devam eder iken sansasyonel bir iddia Bu açıklama dünya gündemine düştü o ülkede kaygı hakim Peki hangi ülke ve niçin o ülke!Ayrıntılar Haberin Devamındadır...

Rusya bir ülkeyi daha vuracak iddası!!! Bu sefer dengeler değişecek
Ömer
Ömer
14 Mart 2022 Pazartesi 10:46

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken çok sansasyonel bir iddia meydana atıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait harp uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın uzaklıkta yer alan mekanları vuracağını iddia etti. Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz verilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim konumunu vurmaya hazırlanıyor. Öncelik ile Belarus’un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin mekanlarıni vuracaklar” dedi. Provokasyonun hedefinı Belarus’un Ukrayna’ya hücumu olarak tanım eden Reznikov, “Provokasyonun hedefi Belarus’un sahip olunan liderliğini Ukrayna’ya karşı harpa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus’a karşı rastgele bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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