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Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit etti: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34. güne girilirken, Rus Milletvekili Mihail Delyagin katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'a yönelik de tehditler savurdu. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorsalar, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" dedi.

Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit etti: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
Ömer
Ömer
30 Mart 2022 Çarşamba 01:35

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 34. güne girilirken bölgede yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direniş gösterirken Rus ordusunun ağır saldırıları devam ediyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde "RUSYA" 1 isimli televizyon kanalına konuşan Rus milletvekilinin sözleri gündem oldu.

Rus medyasına Ukrayna işgali ve Azerbaycan hakkında açıklamalarda bulunan Rus Milletvekili Mihail Delyagin, Rus ordusunun Azerbaycan'a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Delyagin konu hakkında "Azerbaycan'a karşı sorunlar var, Azerbaycan'ın petrol endüstrisine ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Onlar son derece savunmasız. Azerbaycan laftan anlamıyorsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer verdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde 2014 yılında Ukrayna'nın AB'ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin'in o yılın Eylül ayında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde 5 ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Suddeutsche Zeitung'da yer alan haberde Putin'in dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya, "Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev'i değil Riga'yı, Vilnius'u, Tallinn'i, Varşova'yı ve Bükreş'i iki günde işgal eder" dediği aktarılmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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