işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

Rus havayolları şirketleri, Türkiye’ye uçuşlarını artırıyor

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'a bağlı Pobeda ve Rossiya şirketleri, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği uçuşların sayısını artırdı.

Rus havayolları şirketleri, Türkiye’ye uçuşlarını artırıyor
02 Temmuz 2021 Cuma 21:30

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus turistler, Türkiye'ye gelmeye başladı.

RUS ŞİRKETLER, TÜRKİYE UÇUŞLARINI ARTIRDI

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, Rossiya Havayolları, 1 Temmuz’da St. Petersburg ile Antalya arasındaki uçuşlarını yeniden başlattı ve günde iki kez uçuş düzenliyor.

Pobeda da Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Antalya’ya uçuş sıklığını iki katına çıkardı.

BİR GÜNDE MOSKOVA'DAN ÜÇ KEZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

1 Temmuz itibarıyla günlük ikinci uçuş için bilet satılmaya başlandı. Böylelikle şirket bir günde Moskova’dan üç kez uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşların ikisi Vnukovo Havalimanı’dan, biri de 1 Ağustos itibarıyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan yapılacak.

Rus havayolları şirketleri, Türkiye’ye uçuşlarını artırıyor #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber