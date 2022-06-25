Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Rus General Andrey Gurulyov: NATO'yla savaşta ilk Londra vurulacak

Rus General Andrey Gurulyov Rusya’ya uygulanan ambargolar ve Kaliningrad krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Andrey Gurulyov, "NATO’yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak" dedi.

Rus General Andrey Gurulyov: NATO'yla savaşta ilk Londra vurulacak
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2022 Cumartesi 22:43

Litvanya’nın Rusya’nın Avrupa’daki tek toprağı olan Kaliningrad ile Rusya toprakları arasındaki demiryolu hattı üzerinden ürün sevkiyatını durdurmaya yönelik aldığı kararın etkileri sürüyor.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da tırmandıran karar sonrası Rus medyasına açıklama yapan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO’yu alarak, "Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız." dedi.

"İlk harekatta uzaydaki uyduları yok edeceğiz"

Savaş sırasında Rus ordusunun kullanacağı yöntemlerden bahseden Gurulyov, "İlk hava harekatında düşmanın uzaydaki uydularını yok edeceğiz. ABD’li veya İngiliz olmalarının önemi yok. Biz hepsini NATO üyesi olarak görüyoruz.

"Batı'nın tüm kaynakları yok edilecek"

Kritik öneme sahip bölgelerin yok edilmesini içeren operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa’nın güç kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynakları yok edilecek. İkinci olarak (onların) tüm füze savunma sistemlerini yüzde 100 oranında zayıflatacağız. Ve üçüncü aşamada ise soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD’nin Batı Avrupa’ya ne diyeceğini göreceğim." ifadelerini kullandı.

"İlk vurulacak yer Londra olacak"

İHA'nın haberine göre, böyle bir savaş durumunda Rusya’nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov, "Bu operasyonlar Varşova, Paris veya Berlin’den başlamayacak. Dünyaya yönelik tehdidin Angola - Saksonlardan geldiği açık. İlk vurulacak yer Londra olacak." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yunanistan Parlamentosunun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül'e saldırı girişimi
Yunanistan Parlamentosunun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül'e saldırı girişimi
0
Şekere yüzde 67'ye varan bir zam daha geliyor
Şekere yüzde 67'ye varan bir zam daha geliyor
0
Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi
Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.