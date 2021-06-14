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Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı

Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu.

Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:38

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sputnik V böylece Çin ve Alman'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü aşı olacak.

6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye'de aşının üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 97,6

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. Enstitü, Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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