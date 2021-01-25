RTÜK'ün yeni başkan ve başkanvekili belli oldu

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde kendisinden boşanmak istediği Ukraynalı eşini takip ederek falçatayla saldıran adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzü kesilen kadın "Yüzümün yarısı felç, gülme refleksim bile yok. Amacı yaralamak değil, öldürmekti. Erken çıkar diye korkuyorum" diyerek zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.