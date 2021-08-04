0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı

Manavgat'ta bir kadın, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda bölgedeki yangında hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiyenin olmadığını ifade etti. Ancak durum hiç de öyle değildi.

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı
04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30

Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor

Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de  yangın söndürme gemileri bu mücadeleye dahil oldu.

Tüm bunlara rağmen başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarında, devletin mücadelesini karalama kampanyaları başladı.

Bu kampanyalardan biri de Manavgat'ta yaşandı...

İTFAİYE YOK YALANI

Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu.

Ancak durum hiç de öyle değildi.

Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #1

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #2

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #3

Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber