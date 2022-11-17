Ronaldo hangi takıma gidecek? Dünya devi olan Ronaldo'nun Galatasaray takımına transfer olacağı hakkında çıkan iddiaların ardından futbolseverler Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu araştırdı. Futbolseverleri heyecanlandıran transfer iddiasının doğruluğu merak edilmekte. Yıldız futbolcunun Galatasaray takımına geleceği hakkında çıkan iddialar merak ediliyor. Peki, Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Ronaldo'yu mu aldı? Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo hangi takıma gidecek?

Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Büyük transferler gerçekleştiren Erden Timur'un Ronaldo'yu Galatasaray'a transfer edeceği hakkında iddialar yer alıyor. Ronaldo transferi iddiaları Galatasaray taraftarını sevindirdi. Peki, Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Ronaldo'yu mu aldı? Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo hangi takıma gidecek?

RONALDO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Spor Toto Süper Lig'de başarılı ve ses getiren transferler gerçekleştiren Erden Timur'un şimdilerde ise dünya devi olan yıldız oyuncu Ronaldo için görüşmelere başladığı iddia ediliyordu fakat sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denilmişti.

Son günlerde çıkan iddialar ise Erden Timur'un Ronaldo'nun menajeri ile görüştüğü yönünde. Timur'un "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz." sözü ise futbolseverlerin aklını karıştırdı.