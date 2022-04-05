Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı! Resmi açıklama an meselesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" çıkışına uyarak faturasını ödemeyen ve bunun sonucunda elektriği kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı binasının iki aylık borcu Başkan İsmet Karaca tarafından ödendi. Bankadan 5 TL'lik banknotlarla borcunu ödeyen Karaca, "Bankaya gittik, para çektik. Paramızın düştüğü duruma bakın. Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Bu faturada yazan tutarı ödemek için bu kadar para çektik" dedi. Ödemenin yapılmasının ardından binaya yeniden elektrik verildi.