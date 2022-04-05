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Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı! Resmi açıklama an meselesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere'deki mal varlıklarına el konulan Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı belirtildi. Tarafların cuma gününe kadar resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı! Resmi açıklama an meselesi
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 18:24

İngiliz devi Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'yi satın alıyor. İzmir ekibi ve Abramovich tarfının cuma gününe kadar resmi işlemleri bitirip, kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

D-Smart Spor'un haberine göre, Uzun süredir dillendirilen Rus iş insanı eski Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın alacağı söylentisi gerçek oldu. Taraflar anlaşmaya vardı ve cuma gününe kadar resmi açıklama yapılacak.

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİNDE YER ALMIŞTI

Abramovich son olarak Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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