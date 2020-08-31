Roketsan'ın yeni merkezi hizmete açıldı

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisinin açılışı yapıldı.

Türkiye, her alanda yerli ve milli adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'de üretilebilecek her ürünün yerlisinin üretilmesi için büyük bir çaba var.

Bu kapsamda Türk savunma sanayiinin önde gelen roket ve hassas güdümlü mühimmat üretici şirketi Roketsan, yeni bir merkez kazandı.

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yerli ve milli üretimin önemine bir kez daha dikkat çekti.

"ZAFERLER İŞTE BU ESERLERLE KUTLANIR, LAFLA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Daha ileri eserleri de yapacağız. Devletlerin caydırıcı savunma sanayisine sahip olması gerekir. Kritik projeler dönemin vizyonsuz yöneticileri tarafından sabote edildi.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA MAHKUM EDİLDİ"

Türkiye savunma sanayisinde dışa mahkum edildi. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir.

"5 SENEDE 350 CİVARINDA PROJE BAŞLATTIK"

Son 18 senede kayıpları telafi edip ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almadık. Son 5 senede 350 civarında proje başlattık." ifadelerini kullandı.

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