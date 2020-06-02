Rize'de çay işçisi olarak çalışmaya giden işçilerde beklenen oldu malesef!

Sözcü gazetesinden İsmail AKDUMAN'ın haberine göre,Rizeye çay işçisi olarak çalışmaya giden 22 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi ve en az 200 kişi karantinaya alındı..

Vali Çeber'in açıklamasına göre: 2 etapta 11 bin 37 test yapıldığını "22 pozitif vakamız var. Bu vatandaşlarımızla temaslı olduğu düşünülen 202 kişi de karantina altında bulunuyor" dedi.

Çay işçisi bulamadıklarından dolayı bir çok işe alım çağrısı yapan Rize ve çevre bölgelerde,yüksek maaşla çalışabilecek çay işçileri aranıyordu.Belirli bölgelerdeki işsiz vatandaşlarımız,çağrıya kulak verdi ve iş için ilgili bölgelere izinli olarak gitti.Ancak bu koronavirüs illeti orada da problem çıkardı malesef.

YAPILAN ÇALIŞMALARDA EN AZ 22 POZİTİF VAKANIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kente çay toplamak için gelen her aileden bir kişiye sağlık ekiplerinin covid-19 testi yaptığını açıklayan Vali Kemal Çeber, “Bir hafta içinde 110 ekibimiz 11 bin 37 numune aldı. Bugün bütün test sonuçlarımız geldi. Buna göre toplam 22 pozitif vakamız var. 22 kişi hastane tedavi altında bulunuyor. Bu kişilerin temasta olduğu karantinaya aldığımız 202 kişi var. Onların da evde takipleri ve testleri yapılıyor. Onlardan şuana kadar pozitif çıkan olmadı. Takibimiz alanda da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Çeber, pozitif vakaların haricinde hastanede 2 yaşlı vatandaşın entube durumunda olduğunu açıkladı.

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