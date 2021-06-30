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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Endonezya'nın en popüler pop sanatçılarından olan 49 yaşındaki Yuni Shara olarak bilinen şarkıcı Wahyu Setyaning Budi, YouTube üzerinden yayınlanan programda, iki genç oğlu ile beraber cinsel içerikli filmler izlediğini söyledi. Oğulları ile cinsel eğitimleri için film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepkiler gecikmedi.

Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı
30 Haziran 2021 Çarşamba 22:38
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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Bazı kişiler anneyi ahlaksız olmakla suçlarken, bazı psikologlar da annenin bu davranışının ileride çocukların cinsel hayatlarında yaşayabilecekleri muhtemel sorunların önünde geçtiğini ileri sürerek anneye destek verdi.

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Ünlü şarkıcı olumsuz tepkilere, bugün gençlerin cinsel içerikli film izlememesinin imkansız olduğunu, bu nedenle bir anne olarak bu gerçeği kabul ettiğini ifade etti.

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Şarkıcı çocuklarının filmlerden olumsuz etkilenmemeleri için, beraber cinsel eğitim içeren filmeler izlediğini söyleyerek kendini savundu.

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Agstried Piether isimli psikolog da gençlere cinsel içerikli film izlememeleri için yapılan baskının işe yaramayacağını gençlerin filmleri gizli bir şekilde izlemeye devam edeceklerini söyledi.

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Psikolog, gençlerin cinsel sağlıklarını tehlikeye atacak filmler izlediklerini bu nedenle gençlerin yetişkinlerin kontrolünde film izlemelerinin doğru bir davranış olduğunu söyledi.

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

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Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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