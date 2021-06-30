Rezalet! Oğullarıyla cinsel içerikli film izlediğini söyleyen Endonezyalı şarkıcı Yuni Shara'ya tepki yağdı

Endonezya'nın en popüler pop sanatçılarından olan 49 yaşındaki Yuni Shara olarak bilinen şarkıcı Wahyu Setyaning Budi, YouTube üzerinden yayınlanan programda, iki genç oğlu ile beraber cinsel içerikli filmler izlediğini söyledi. Oğulları ile cinsel eğitimleri için film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepkiler gecikmedi.
Bazı kişiler anneyi ahlaksız olmakla suçlarken, bazı psikologlar da annenin bu davranışının ileride çocukların cinsel hayatlarında yaşayabilecekleri muhtemel sorunların önünde geçtiğini ileri sürerek anneye destek verdi.
Ünlü şarkıcı olumsuz tepkilere, bugün gençlerin cinsel içerikli film izlememesinin imkansız olduğunu, bu nedenle bir anne olarak bu gerçeği kabul ettiğini ifade etti.
Şarkıcı çocuklarının filmlerden olumsuz etkilenmemeleri için, beraber cinsel eğitim içeren filmeler izlediğini söyleyerek kendini savundu.
Agstried Piether isimli psikolog da gençlere cinsel içerikli film izlememeleri için yapılan baskının işe yaramayacağını gençlerin filmleri gizli bir şekilde izlemeye devam edeceklerini söyledi.
Psikolog, gençlerin cinsel sağlıklarını tehlikeye atacak filmler izlediklerini bu nedenle gençlerin yetişkinlerin kontrolünde film izlemelerinin doğru bir davranış olduğunu söyledi.