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Rezalet: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."

Rezalet: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."

Rezalet: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."
17 Eylül 2020 Perşembe 00:07

Rezalet: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."

Aynı sitede yaşadığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i evire çevire döven, yumruk ve tekmeler atan Halil Sezai hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp eden Halil Sezai'nin komşusuna "Ezan mı okuyorsun lan sen O.Ç, ezan mı okuyorsun sen kimsin." gibi skandal sözler söylediği kameralara yansıdı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai gece yarısı serbest kaldı. Darp edilen yaşlı adam kalbinin tıkalı olduğunu söylediğini Halil Sezai'nin daha çok vurduğunu ifade etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı!

İncir Reçeli filmiyle ünlenen Halil Sezai, sabah saatlerinde ortaya çıkan videoyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci çekilde dövdüğü anlar ortaya çıktı. Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna saldırdığı anları haberimizin içinden izleyebilirsiniz. CHP'li Eren Erdem'in olay sonrası tweeti de ortalığı karıştırdı. "Dostlarımız yanında" diyen Eren Erdem'in bu tavrı herkesi şok etti. İşte son dakika haberinin detayları ve Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların görüntüsü...

İŞTE DARP EDİLEN YAŞLI ADAMIN AÇIKLAMALARI!

Son dakika haberi; Şarkıcı Halil Sezai'in tekme tokat dövdüğü 67 yaşındaki adamdan flaş açıklama | Video

SON DAKİKA: HALİL SEZAİ YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı. Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor

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