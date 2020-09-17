Rezalet: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."

Aynı sitede yaşadığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i evire çevire döven, yumruk ve tekmeler atan Halil Sezai hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp eden Halil Sezai'nin komşusuna "Ezan mı okuyorsun lan sen O.Ç, ezan mı okuyorsun sen kimsin." gibi skandal sözler söylediği kameralara yansıdı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai gece yarısı serbest kaldı. Darp edilen yaşlı adam kalbinin tıkalı olduğunu söylediğini Halil Sezai'nin daha çok vurduğunu ifade etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı!