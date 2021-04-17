Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı iddiası dostluğu bitirecek mi

Amerika da bulunan Reza Zarrab'ın Ebru Gündeşi hadise ile aldattığı iddia edildi..

Ensonhaber sitesinin haberine göre Ebru Gündeş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

REZA KAÇ KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞ BOŞANMA DAVASINDA BİRER BİRER ORTAYA ÇIKTI

İddialar şaşılacak cinsten.Hatta magazin gündemini uzun süre oyalar..Ebru Gündeş ile birlikte O Ses Türkiye programında jürilik yapan Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisinin olduğu iddia edildi..



Reza Zarrab ile Hadise Amerika'da defalarca bir araya geldi.

MAGAZİNCİLERE YAKALANMAYALIM DİYE NELER NELER YAPMIŞLAR!

Bir diğer iddia ise Hürriyet gazetesinden iddiaya göre,

Hadise, Miami’ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına Avrupa üzerinden aktarmalı uçuş yaptı.

EBRU GÜNDEŞ İLE HADİSE'NİN DOSTLUĞU ELBETTE BİTER

Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş’in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi.

HADİSE DURUMU NASIL AÇIKLAYACAK?

Basında en çok okunanan haberler arasına giren Reza Zarrab Ebru'yu Hadise ile aldattı haberi çok konuşuluyor.Ancak Hadise cephesinden bir açıklama gelmedi.Herkes Hadise'nin ne diyeceğini bekliyor.