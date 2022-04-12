zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Resmi nikahlı eş balkondan düştü, imam nikahlı eş çıplak halde ölü bulundu! Polis olayın bağlantısını araştırıyor

Ordu'daki bir evde meydana gelen olay, duyanları hayrete düşürdü. 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Öznur Temiz, çıplak şekilde ölü bulunurken, dini nikahlı kocasının eşinin de önceki gün balkondan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Resmi nikahlı eş balkondan düştü, imam nikahlı eş çıplak halde ölü bulundu! Polis olayın bağlantısını araştırıyor
Ömer
Ömer
12 Nisan 2022 Salı 01:36

Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katındaki evde yaşananlar, duyanları şaşkınlığa uğrattı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Süresiz nafaka kalkacak mı?, Nafaka nezaman kaldırılacak?
Süresiz nafaka kalkacak mı?, Nafaka nezaman kaldırılacak?
0
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim
0
Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ
Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.