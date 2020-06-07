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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyetlerle ilgili önemli karar

ehliyetle ilgili flaş gelişme ! resmi gazetede yayımlanan karara göre Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin şartlar değişti.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyetlerle ilgili önemli karar
07 Haziran 2020 Pazar 10:33

Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olan kişilerin Türkiye'de araç kullanma şartları değişti.



Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. 6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek. 6 ayın sonunda yabancı sürücü belgelerini Türkiye'nin sürücü belgesi ile değiştirmek zorunda kalacaklar.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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