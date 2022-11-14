Resmen donacağız! Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Kasım ayıyla birlikte havalar iyiden iyiye soğumaya başlarken, Meteorolojik kaynaklardan ilk ciddi kar yağışı için tarih geldi. Şehir merkezlerine kar yağışı için 10-15 Aralık tarihleri arasını işaret eden uzmanlar, Ocak ayının başında Türkiye'de La Nina kışıyla birlikte gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan sıcaklık farkları oluşacağına dikkat çekti.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı.

İLK CİDDİ KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı bir programda kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

La Nina kışı Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.

GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDA 20 DERECE FARK

Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.

İŞTE 13 KASIM PAZAR İÇİN METEOROLOJİ'NİN HAVA TAHMİNİ;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık