Resmen açıklandı! Artık bu günler resmi tatil ilan edilecek!

Konuyla ilgili kritik açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tarafından yapıldı. Özkan, yaptığı açıklamasında farklı din ya da inançta olan vatandaşlar için kutsal sayılan ayinlerin ve bayramlarının olduğu günler resmi tatil olacak. Detaylar haberimizde

128 KANUNDA DEĞİŞİKLİK

Reform paketinde yaklaşık olarak 128 kanunda değişiklik öngördüğünü belirten Cahit Özkan şu ifadeleri kaydetti:

"Bu paket yarın hayata geçtiği zaman; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda yer alan temel haklar bağlamında vatandaşlarımızda büyük memnuniyet uyandıracak. Başta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedef alıyor. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı AK Partinin dünden bugüne yapmış olduğu bütün reformlarında yer alıyor. Yine hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, makul yargılanma usulü getiriliyor. Vatandaşlarımız bir dava açtığı zaman; bu davanın ne zaman ortalama bir süre içerisinde tamamlanacağını bilecek, buna 'makul süre içerisinde yargılanma hakkı' diyoruz. Bu yargılanmanın da bir şeffaflık içeresinde nasıl cereyan edeceğini bu paketle görecek"

RESMİ TATİL

Özkan, açıklamasının devamında reform paketinin din özgürlüğünün, iade ve örgütlenmenin korunması adına ciddi düzenlemeler içerdiğini belirterek, tatil günlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiyede yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır"

REFORM PAKETİ HAKKINDA

Bahsi geçen reform paketinin genel çerçevesinden de bir değerlendirme yapan Cahit Özkan, "Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi 'ikinci mevzuat' diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor" ifadelerini kullandı.