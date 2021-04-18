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Resimde kaç tane surat var? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı

İnternet dünyasının son yıllarda en büyük eğlencesi haline gelen resimdeki gizli nesneyi bulma oyunu bu seferde eski çizimlerden faydalanıyor. Bu resimlerdeki gizli nesneleri bulabilecek misiniz?

Resimde kaç tane surat var? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı
18 Nisan 2021 Pazar 23:53

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı.

 

Resimde kaç tane surat var?

Resimde kaç tane surat var?

  • Resimde kaç tane surat var bulabilecek misiniz?
  • NO
    2
    Resimde toplamda 9 adet surat vardı.
  • NO
    3
    Resimde 4 adet hayvan gizlenmiş. Bunları bulabilecek misiniz?
  • NO
    4
    Resimde flamingo, yarasa, antilop ve tilki gizlenmişti.
  • NO
    5
    Bu resimde gizlenmiş olan iki tane bebeği bulabilecek misiniz?
  • NO
    6
    .
  • NO
    7
    Resimde gizlenmiş olan polisi bulabilecek misiniz?
  • NO
    8
    .
  • NO
    9
    Bu çizimdeki ikinci kediyi bulabilecek misiniz?
  • NO
    10
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 1
    Bu resimde kaç tane üçgen var?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 2
    Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 3
    Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 4

    HANGİ ARAÇ KALDIRILIRSA TRAFİK AÇILIR?

    Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 5

    Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

    (Seçenekler: 17, 19, 21)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 6
    Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 7

    Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

    (Seçenekler: 20, 41, 34)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 8

    En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

    (Seçenekler: 5, 6, 7)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 9

    Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

    (Seçenekler: 2, 4, 5)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 10

    Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

    (Seçenekler: 1, 3, 7)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 11

    Soru işareti yerine gelecek harfi bulun.

    (Seçenekler: S, T, Y)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 12

    İlk önce hangi su tankı dolar?

    (Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4 

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 13

    En sondaki üçgenin içine hangi sayı gelmeli?

    (Seçenekler: 38, 63, 72)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 14

    Bu işlemdeki sayılar hangileridir?

    (Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470)

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 15

    Doğru cevap 20.

    Permütasyon yaparken yapılması gereken işlem, 6’nın 3’lüsünü almak olarak bilinen işlemdir.

    Bu nedenle doğru cevaba ulaşılması için yapılması gereken işlem (6x5x4)/(3.2.1)=20

    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 16

    CEVAPLAR

    Bu soru internet kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Cevabın '16' olduğunu savunanlar da var yanıtı '1' bulanlar da... Sizce bu sorunun doğru yanıtı nedir?
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 17
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 18
    Cevap 1: 3 numaralı araç kalkarsa trafik açılır.
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 19
    Cevap 10: 21
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 20
    Cevap 2: Çoban önce kurdu karşıya geçirir ve orada bırakır. Ardından koyunlardan birini karşıya geçirir ve kurdu bota geri alır. Diğer koyunu almak için nehrin öteki yakasına geçtiğinde kurdu bırakır ve ikinci koyunu da karşıya geçirir. Son turunda ise kurdu tekrar alır ve nehri geçer
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 21
    Cevap 3: 41
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 22
    Cevap 4: 5
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 23
    Cevap 5: 5
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 24
    Cevap 6: 3
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 25
    Cevap 7: S
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 26
    Cevap 8: 3 ve 4
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 27
    Cevap 9: 72
    Bu resimde kaç tane üçgen var? (İnterneti ikiye bölen soru) - 28
    Cevap 11: 072-398-470
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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