Renault Üretimi Durdurdu, Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek

Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve koronavirüs kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

TOYOTA ÜRETİMİ DÜŞÜRÜYOR

Japon üreticinin açıklamasına göre, firma, çip sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik aksaklıkları sebebiyle Kasım 2021 kapsamlı daha önce yaklaşık 1 milyon olarak açıkladığı üretimini yüzde 15 azaltacak.

Buna göre kasım ayında küresel bazda en az 850 bin araç imal edilecek. Kasım 2020'de ise bu oran 830 bin seviyelerindeydi.

Üretim kesintisinin 50 bini Japonya içinde, kalanı ise deniz aşırı fabrikalarda yapılacak.

Toyota'nın açıklamasında ayrıca, "parça tedarik sıkıntılarının sürmesi ve önceki üretim açıklarının telafi edilememesi sebebiyle kasım bazlı üretim planının uyarlandığı" ifade edildi.

RENAULT BURSA'DA ÜRETİME ARA VERİYOR

Çip krizi diğer markaları da etkiledi.

Renault, elektronik bileşenlerin tedarik sorunu nedeniyle Bursa'daki fabrikasında üretime bir hafta ara vereceğini duyurdu.

Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00’dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00’a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00’dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00’a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında da 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20,28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00’dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00’a ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00’dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00’a kadar üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Öte yandan, bu süre içerisinde çalışanlara ücret ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.

ÇİP FİYATLARI 3 BİN DOLARA ÇIKTI

Çip krizi konusunda Bloomberg HT‘ye açıklamalarda bulunan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Farplas Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, ortalama bir araçta 1000 adet çip kullanıldığını, bunların maliyetinin de son dönemdeki çip tedariki nedeniyle 300 dolardan 3 bin dolara geldiğini söyledi.

OTOMOBİL FİYATLARI ZAMLANABİLİR

Dünya genelinde başta otomotiv, telefon ve bilgisayar üreticilerinin üretim ve maliyet planlarını yerle bir eden çip tedariki krizinin Türkiye’de üreticiye zam olarak yansıması bekleniyor.

Mevcut dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri; araç başına 30 bin TL maliyetle karşı karşıya kaldı. Bunun yakın zamanda fiyatlara yansıtılması bekleniyor.