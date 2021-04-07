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Reis sahalara indi! 103 emekli amiralin bildirisine karşı bakın ne yapacak !

Dün gece yarısı, 103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Söz konusu açıklama sonrasında siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiriye ilişkiye ilişkin soruşturma başlattı

Reis sahalara indi! 103 emekli amiralin bildirisine karşı bakın ne yapacak !
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:36

Siyasi isimlerin açıklamalarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada,

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir” denildi.BİLDİRİ NEDENİYLE MYK TOPLANTISI ÖNE ÇEKİLDİÖte yandan AK Parti’nin perşembe günü yapılması planlanan

MYK toplantısı da bildiri üzerine yarın gerçekleştirilecek. Bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın

AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız” ifadesinde bulundu.

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