REİS RİCA EDERDE TÜRKİYE SESSİZ KALIR MI? RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAĞIŞ KAMPANYASI

Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sonra işte olanlar..

REİS RİCA EDERDE TÜRKİYE SESSİZ KALIR MI? RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAĞIŞ KAMPANYASI
31 Mart 2020 Salı 00:17

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN korona virüsü nedeni ile tüm sıkıntıya girmiş vatandaşlarımız için ulusa sesleniş konuşmasında bağış kampanyasını açtıklarını duyurdu..

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KAMPANYAYA DESTEK YAĞDI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Twitter'da "#BizBizeYeteriz" başlığı gündem olurken, il ve ilçe belediye başkanlarından da kampanyaya destek yağdı. TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.

TOBB BAŞKANI'NDAN KAMPANYAYA 10 MİLYON LİRA DESTEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamusaati.com yayın grubu olarak bizde çorbada tuzumuz olsun maksadı ile gereken bağışı yapacağız.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bu çağrısını göz ardı etmeyecek milyonlarca vatandaşımızında olduğuna yürekten inanıyoruz.Haydi Türkiye elele..

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