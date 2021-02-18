Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek 2021? Yılın ilk kandili yaklaşıyor... Diyanet 2021 Kandil günlerini açıkladı!

Regaib Kandili tarihi, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandili'nde Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarına mahzar olmak isteyenler ellerini açarak dualarda bulunacaklar. Mağfiret mevsimi üç ayların başlangıcını müjdeleyen yılın ilk kandili olan Regaib Kandili Diyanet takvimine göre şubat ayında idrak edilecek. Peki, Regaib Kandili ne zaman? İşte, 2021 Regaip, Berat ve Miraç Kandili tarihleri...

2021 Regaip Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mübarek üç ayların başlangıcı temsil eden Regaib Kandili bu yıl 18 Şubat gecesi gerçekleşecek. Alimler arasında dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak ve bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek kabul görülüyor. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 10 Mart'ta idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

REGAİB NE DEMEK?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.





Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.