Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle yaptığı online toplantı da sigaraya büyük zam 2020 sigara zammı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara tiryakilerinin ne söylediğine bakmadan sigaraya vergi koymaya devam edeceklerini söyledi.

Tütüne hayır online görüşmesinde,gençlerle buluşan,Erdoğan,sigaraya getirilen vergiler ile alakalı da konuştu.

Ülkemizdeki gençlerle birlikte TÜTÜNE HAYIR online toplantıya katılan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, söyledikleri ile kafaları karıştırdı.

Tütüne hayır gününde gençlerle online sohbet yapan R.Tayyip ERDOĞAN,katılımcı kişinin sağlık vergisinin getirilmesi sorusuna : Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki kararlılığını anlattı.

"Sigara müptelası olan vatandaşlarımızı da elbette çok seviyoruz diyen Erdoğan, Biz vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü, sigara yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz, sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de buna devam edeceğiz." dedi..

SİGARAYA EK VERGİLER VE YENİ ZAMLAR MI GELİYOR ENDİŞESİ

Türkiyede erkeklerin hemen hemen yarısı sigara içiyor.Sigara fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bağımlılar hep şikayet ediyor.Ancak Sn.Cumhurbaşkan'ın sözlerinden de anlaşılacağı üzere sigaraya yeni vergiler ve sonuç olarak iyi bir zam kapıda..

Şu anda Türkiye'de sigara fiyatları çok yüksek.Artı bir vergi daha gelip de ,ayrıca ek bir zam yapılırsa,sigara fiyatlarında Dünyada ilk sırada olmamız kaçınılmaz.

Sigara tiryakileri,Sn.Erdoğan'ın ciddi zam sinyaline karşı nasıl bir tedbir alacağı merak ediliyor

Sigaraya ne zaman zam gelecek?

Sayın Cumhurbaşkanımız,gençlerle yaptığı toplantıda açıkca sigaraya daha da ek vergiler getirilebileceğini ifade etti.Bu konuşma,sigaraya kısa bir zaman içerisinde zam geleceği anlamını taşıyor olabilir.Ancak sigaraya ne kadar zam geleceği ya da ne zaman zam geleceği henüz netleşmedi.

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