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“Rasim Arı görevden alınıyor” iddiaları ortalığı karıştırdı İddialar Doğru mu? Rasim Başkan Kimseye Kendini Yedirmez!!!

ŞOK ŞOK ŞOK… Akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden “Rasim Arı görevden alınıyor” tweeti ortalığı birbirine kattı. peki Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı görevden alınacak mı İddialar doğru mu? Rasim Arı'yı görevden kim alabilir? Seçilmiş beldiye başkanını görevden almaya kim cesaret edebilir? bu iddialar neden ortaya atıldı? Rasim Arı kimdir? Hayatı ve biyografisi İşte Son Durum...

“Rasim Arı görevden alınıyor” iddiaları ortalığı karıştırdı İddialar Doğru mu? Rasim Başkan Kimseye Kendini Yedirmez!!!
22 Ocak 2021 Cuma 12:10

Şanlıurfa’da köşe yazarlığı yapan Cengiz Aksan tarafından geçtiğimiz gün akşam üzeri atılan bir tweet, Nevşehir’de şok etkisi yarattı. Tweete Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın görevden alınacağı yazıyordu.  Bu tweetin ardından Nevşehirli vatandaşlar Aksan’a büyük tepki göstererek, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya övgüler yağdırdı.

Rasim Arı’nın Nevşehir’de herkesin başkanı olduğunu ifade eden bazı yorumcular, böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyledi.

Ortalığı karıştıran bu paylaşım ile ilgili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın açıklamaları kamuoyunda merak konusu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görevden alınıyor.

— Cengiz AKSAN (@cengizaksan) January 21, 2021

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Şu anda bu yaşananlar sadece bir iddiadır kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır Rasim Başkanı yıpratma politikalarına lütfen fırsat vermeyin Rasim Başkan Arı gibi Çalışkan ve görevinin başındadır. En Çalışkan belediye başkanı çok Sevilen bir belediye başkanır. Rasim Arı seçimle geldi ve tekrar seçimle gider..

BAŞKAN RASİM ARI TWETTER HESABINDAN TOPUNUZ GELİN DİYE TÜM BU YALANCILARA MEYDAN OKUDU!!!

Rasim Arı Biyografisi

Rasim Arı
Doğum Yeri Nevşehir/ Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1975 -

Rasim ARI, 1975 Nevşehir doğumludur.

1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.


2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

AK Parti, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı'nın aday göstermiş ve seçimleri kazanmış şu an Nevşehir belediye başkanı olarak görev yapmaktadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #twet #niçin #neden #görevden alma #nevşehir #rasim arı
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RASİM - 49 dakika önce
BAŞKAN YANINDAYIZ SENİ GÖREVDEN ALMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ
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KAYSERİ - 49 dakika önce
KAYSERİ ERCİYES DAĞINI ALACAĞIM DEDİN ORTALIĞI SALLADIN BAŞKAN BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMA AL KAYSERİ ERCİYESİ GÖRSÜNLER
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onur alkış - 47 dakika önce
Kayserililerin İşi bu Kayseri otursunda kendi borcunu ödesin sonra rasim beye söz söylesin trilyolarca borcu var bide bu işlerle uğraşyorlar
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