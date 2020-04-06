Ramazan'da Oruç Tutulacak mı 2020, Teravih namazı Kılınacak mı?, Koronavirüste oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığından Oruç Cevabı!

Ramazan ayı Ne zaman başlayacak? Ramazan ayı öncesi en çok merak edilen konuların başında koronavirüs salgını varken oruç tutulup tutulması gerektiği geliyor, 2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Ramazanda oruç yasağı olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyla ilgili ne diyor? DİYANET Corona Virüs Toplantısı YAPACAK, 2020 Teravih namazı kılınacak mı? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutar mı? Kronik hastalığı bulunanlar oruç tutmalı mı? Koronavirüs salgınında Diyanet İşleri'nden oruç cevabı!...

Ramazan'da Oruç Tutulacak mı 2020, Teravih namazı Kılınacak mı?, Koronavirüste oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığından Oruç Cevabı!
06 Nisan 2020 Pazartesi 11:41

Ramazan'da Oruç Tutulacak mı 2020, Teravih namazı Kılınacak mı?, Koronavirüste oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığından Oruç Cevabı!

Ramazan ayı Ne zaman başlayacak? Ramazan ayı öncesi en çok merak edilen konuların başında koronavirüs salgını varken oruç tutulup tutulması gerektiği geliyor, 2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?  Ramazanda oruç yasağı olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyla ilgili ne diyor? DİYANET Corona Virüs Toplantısı YAPACAK, 2020 Teravih namazı kılınacak mı? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutar mı?  Kronik hastalığı bulunanlar oruç tutmalı mı? Koronavirüs salgınında Diyanet İşleri'nden oruç cevabı!...

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan, koronavirüs nedeniyle Ramazan'da oruç tutulmasında bir sakınca olup olmayacağı, orucun tutulmaması yönünde bir tavsiyede bulunulup bulunulmadığı yönündeki soruya cevap verdi.

Diyanet İşleri'nden oruç cevabı! Koronavirüs salgınında...

Kamusaati.com olarak Din İşlerine sorduğumuz soruda, "Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söylüyor. Bu hastalık geçmezse Ramazan ayında oruç tutulmaması (tavsiye olarak) yönünde bir fetva verilebilir mi?" şeklinde bir soru yönelttik.

İşte Din İşleri kurulunun korona virüs geçmezmese sorusuna verdiği cevap: "Oruç ile korona salgını arasında sözünü ettiğiniz anlamda bir ilişki bulunduğuna dair yetkili makamlarca herhangi bir açıklama yapılmış değildir. Vucüt direncini iftar ve sahurda iyi ve dengeli beslenmek suretiyle korumak mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili çok geniş kapsamda görüs alışverişinde bulunarak şuan hali hazırda sürekli olarak toplantı halindedir, Toplantıdan çıkacak Oruç sorusunun cevabı Diyanet işleri başkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

TERAVİHLER YASAK

Ramazan ayı süresince camilerde teravih namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey, koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili üst düzey çok geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ancak Ramazan Ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını söyledi.

Ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç koronavirüs nedeniyle yasaklanacak mı?

Sağlık Bakanlığının dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korana virüs salgın hastalığına dair  5 Nisan tarihli bilançoyu halk ile paylaşmış ve toplam  vaka sayısı 27,064 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 574 oldu. Türkiye'de son günlerde hızla yayılan korovirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca alınan karalarda camilerde toplu şekilde namaz kılınmasını yasaklamıştı. On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ülkemizde Topyekün Koronavirüsle mücadele devam ederken vatandaşlar bu yıl Ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç koronadan dolayı yasaklanacak mı? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutabilir mi? sorularına cevap aramaya başadı.

Ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç koronavirüs nedeniyle yasaklanacak mı?

2020 Ramazan Ayı Ne zaman Başlayıp Ne zaman Bitiyor? 2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı 2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başlayacak. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar sahura kalkacak ve ilk Ramazan ayı için oruç tutacak. Orucumuzu tuttuğumuz Mübarek Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Bu sene Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020, Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020’de idrak edilecek. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında orucun tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Gazeteci yazar Mehmet Akif Ersoy, bugünkü köşesinde bu konuyu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da sorduğu "Bu Ramazan'da oruç tutacak mıyız?" sorusunu ve aldığı cevabı kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy köşesinde şunları yazdı: “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Ramazan Ayı ile alakalı bir çalışmalarının olup olmadığını sordum.

Ramazan Orucu İçin Korona Kararı-İlk Açıklama Geldi

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını bilançosu gün geçtikçe daha da ağırlaşırken , Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı, teravihlerin yasaklanıp yasaklanmayacağı merak edildi. Konu ile ilgili Diyanetten ilk açıklama geldi.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey, koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili üst düzey çok geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ancak Ramazan Ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını söyledi. Bağışıklık sistemi düşük olanların ve zaten hasta bireylerin oruç tutmayabileceklerini iletti. Covid-19 ile ilgili de ramazan öncesi bir istişare toplantısı yapacaklarını ve bu konudaki kararlarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi."

Ramazanda oruç yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını Türkiye 'de etkisini sürdürüyor. Şimdiye kadar 27 binden fazla vatandaşımız koronavirüse yakalanırken , hayatnı kaybedenlerin sayısı 579 oldu. Diyanet işleri başkanlığı oruç tutlacak mı yoksa yasaklanacak mı sorusuna şuan için kesin bir yanıt vermedi fakat konu hakkında iştişere toplantısının ardından bir açıklama yapılacağını söyleyen diyanetin bu hafta bir açıklama yapması bekleniyor..

DİYANET Oruç Toplantısı Yapacak

En çok merak edilen konu ise koronavirüs algını nedeniyle Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı konusu oldu. Oruç tutulması nedeniyle vücudun direncinin düşebileceği , bağışıklık sisteminin düşebileceği ve bu nedenle koronavirüse karşı vücut savunmasının azalabileceği gündemde konuşuluyor. Ancak birçok vatandaş , yeterli beslenildiğinde bunun sorun olmayacağını söylüyor.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Diyanet bir görüşme yapacak. Yapılacak görüşmede Ramazan ayında oruç ile ilgili karar alacak.
 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Ramazan ayında oruç ile ilgili karar , Diyanet'in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği toplantı ile belli olacak.

Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #teravih namazı kılanacak mı ? #korona virüs varken oruç tutulacak mı ? #teravih #oruç #Koronavirüs
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