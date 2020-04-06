Ramazan'da Oruç Tutulacak mı 2020, Teravih namazı Kılınacak mı?, Koronavirüste oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığından Oruç Cevabı!

İşte Din İşleri kurulunun korona virüs geçmezmese sorusuna verdiği cevap: "Oruç ile korona salgını arasında sözünü ettiğiniz anlamda bir ilişki bulunduğuna dair yetkili makamlarca herhangi bir açıklama yapılmış değildir. Vucüt direncini iftar ve sahurda iyi ve dengeli beslenmek suretiyle korumak mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili çok geniş kapsamda görüs alışverişinde bulunarak şuan hali hazırda sürekli olarak toplantı halindedir, Toplantıdan çıkacak Oruç sorusunun cevabı Diyanet işleri başkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

TERAVİHLER YASAK

Ramazan ayı süresince camilerde teravih namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey, koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili üst düzey çok geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ancak Ramazan Ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını söyledi.

Ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç koronavirüs nedeniyle yasaklanacak mı? Sağlık Bakanlığının dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korana virüs salgın hastalığına dair 5 Nisan tarihli bilançoyu halk ile paylaşmış ve toplam vaka sayısı 27,064 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 574 oldu. Türkiye'de son günlerde hızla yayılan korovirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca alınan karalarda camilerde toplu şekilde namaz kılınmasını yasaklamıştı. On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ülkemizde Topyekün Koronavirüsle mücadele devam ederken vatandaşlar bu yıl Ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç koronadan dolayı yasaklanacak mı? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutabilir mi? sorularına cevap aramaya başadı. 2020 Ramazan Ayı Ne zaman Başlayıp Ne zaman Bitiyor? 2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? On bir ayın sultanı 2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başlayacak. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar sahura kalkacak ve ilk Ramazan ayı için oruç tutacak. Orucumuzu tuttuğumuz Mübarek Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Bu sene Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020, Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020’de idrak edilecek. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında orucun tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Gazeteci yazar Mehmet Akif Ersoy, bugünkü köşesinde bu konuyu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da sorduğu "Bu Ramazan'da oruç tutacak mıyız?" sorusunu ve aldığı cevabı kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy köşesinde şunları yazdı: “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Ramazan Ayı ile alakalı bir çalışmalarının olup olmadığını sordum. Ramazan Orucu İçin Korona Kararı-İlk Açıklama Geldi Son dakika haberi: Koronavirüs salgını bilançosu gün geçtikçe daha da ağırlaşırken , Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı, teravihlerin yasaklanıp yasaklanmayacağı merak edildi. Konu ile ilgili Diyanetten ilk açıklama geldi. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutar mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey, koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili üst düzey çok geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ancak Ramazan Ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını söyledi. Bağışıklık sistemi düşük olanların ve zaten hasta bireylerin oruç tutmayabileceklerini iletti. Covid-19 ile ilgili de ramazan öncesi bir istişare toplantısı yapacaklarını ve bu konudaki kararlarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi."