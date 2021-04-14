Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

Kendisinden yaşça büyük evli bir adama kuma olarak kaçan o ailede yaşayan Nilüfer'in yaptıkları Esra Erol'a damga vurmuştu. Günlerce programa çıkarak kaçtığı adama aşık olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Nilüfer, annesinin ısrarlarından sonra evine geri dönmüştü. Aradan 2 ay geçtikten sonra yeniden yayına çıkan acılı anne, kızının yine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.