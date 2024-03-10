Ramazan geldi: işte dünya geneli oruç tutma süreleri

İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. Stockholm yönetimi, katılım belgelerini ABD'ye teslim etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson ile yaptığı görüşme sonrası "İsveç'e, Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı." ifadelerini kullandı.