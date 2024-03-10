Ramazan geldi: işte dünya geneli oruç tutma süreleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünya genelinde oruç tutma süreleri de netleşmeye başladı.
Ramazan ayı kapıyı çaldı...
11 ayın Sultanı tüm bereketiyle evlerimize misafir olmaya hazırlanıyor.
Ramazan ayı için tüm İslam aleminde hazırlıklar tamamlanırken, Türkiye ve dünya genelinde oruç tutma süreleri de netleşti.
Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç tutma süresi
Türkiye'de ne uzun oruç 9 Nisan tarihinde Sinop'ta olacak. Sinop'ta tutulan oruç süresi 14 saat 51 dakika olacak.
En kısa oruç ise yine 9 Nisan'da Hatay'da olacak. Hatay'da tutulan oruç süresi 14 saat 30 dakika olacak.
Dünyada oruç tutma süreleri
Dünya genelinde oruç tutma süreleri ise 12 saatten 17 saat aralığına kadar değişkenlik gösteriyor.
Süre kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor
Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen ramazanda oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor.