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Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bu akşam toplandı. Kritik toplantıda son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve Ramazan ayında getirilebilecek olası yeni tedbirler konuşulacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı
12 Nisan 2021 Pazartesi 20:13

Vaka ve vefat sayılarının rekor kırması, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kabusu başka bir boyuta taşıdı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının artırılması, bu şekilde salgının kontrol altına alınabilmesi gündeme geldi.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bu akşam toplandı. Kritik toplantıda son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve Ramazan ayında getirilebilecek olası yeni tedbirler konuşulacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI YARIN

Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

"RAMAZAN'I FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

"Ramazan'da ne olacak?" sorusuna Bakan Koca, "Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak. Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı. Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım" yanıtını vermişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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