Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de

Son dönemde artan korona vakaları sonrasında salı günü başlayacak Ramazan ayında kısıtlamaların artırılması gündeme geldi. Alınacak tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın toplanacak. Son kararların alınacağı ve Ramazan'da kapanmanın olup olmayacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde salı günü yapılacak Kabine toplantısında netleşecek.

Koronavirüsle mücadelede gözler yeni haftada yapılacak Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında olacak. Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI SALI GÜNÜ YAPILACAK

Bilim Kurulu'ndan ardından salı günü de Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek olacak.

RAMAZAN'DA UYGULANACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz" açıklaması ile yeni kısıtlamaların işaretini vermişti. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni,65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi pek soru yanıtını Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamayla bulacak.

AŞILAMADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.