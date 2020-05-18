Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram Tatili Kaç Gün? Şehirler arası yolculuk serbest olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları da yoğun bir şekilde soruluyor. Ramazan Bayramında Tatil Kaç Gün olacak? Ramazan bayramında şehirler arası yolculuk serbest olacak mı? Bayramı tatili konusunda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanların çalışmalarına göre karar verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 8’inci kez telekonferans yöntemiyle yapılacak kabine toplantısında normalleşme süreciyle ilgili yeni tedbirlerin masada olması planlanıyor. Bakanların alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapacağı, toplantıda, pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak. Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası ulusa sesleniş şeklinde kamuoyu ile paylaşması planlanıyor. Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şehirlere GİRİŞ ÇIKIŞ KARARI Toplantıda, seyahat kısıtlamaları da gündeme gelecek konular arasında olacak. İlk etapta 7, geçtiğimiz hafta ise 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda 9 ilde yaşanan son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor. Toplantının diğer bir gündem maddesi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı olacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ardından geçen hafta 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler ilk kez sokağa çıktılar. 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçları da toplantıda ele alınacak. İLAVE TEDBİRLER Ayrıca, AVM’ler, berberler ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte yapılan denetimlerin sonuçları da paylaşılacak. Toplantıda korona virüs salgının ekonomiye etkisi de görüşülecek. Ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, vatandaşlar için yeni destek ve teşvik paketleri de değerlendirilecek. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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