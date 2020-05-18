Ramazan bayramında kaç gün sokağa çıkma yasağı var resmi açıklama 18 mayıs 2020

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açıklaması

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ!

Evet koronavirüsü bizi birçok şeyden etti bu yıl bu bir gerçek..Ne gezebildik,ne akrabalarımızıziyaret edebildik ne camilere gidebildik...ne de ramazan ayını eskisi gibi

yaşayabildik..

Bu virüs yüzünden bu bayram hüzünlü geçecek..

Evet Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başlamıştı.Toplantının ardından yapılan açıklama da malesef üzücü haber geldi..

Bu bayram evlerdeyiz..Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede Ramazan Bayramı'nda uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı onaylandı..

Arefe günü dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



BU KARAR TÜRK TARİHİNDE BİR İLK

Yüzyıllardır beraber ailece,mutlulukla kutladığımız ramazan bayramı malesef bu yıl oldukça buruk geçecek.Büyüklerimizi ziyarete gidemeyeceğiz.Birbirimizle kucaklaşamayacağız.Türkiye tarihinde ilk kez bir dini bayramda sokağa çıkılamayacak!MEMLEKETLERİNDEN UZAKTA AYLARDIR BAYRAM BEKLEYENLER MALESEF ÜZÜLÜYOR

Görevi,işi gibi sebeblerden dolayı memleketlerinden,ailelerinden,akrabalarından uzak

kalan insanlar,malesef bu bayramda hasreti yaşayacaklar.Ülkemizde bayramın

ne kadar özenle,ciddi ve sevgi dolu neşeyle kutlandığı bilinir.Özellikle Anadolu'da

kapılar komşulara,gelen ziyaretçilere,akrabalara açılır,beraber güzel muhabbetlerle

bayram hep birlikte kutlanır.

Bu bayram bırakın o kadar kalabalıkla bayram kutlamayı büyüklerimizin ellerinden

dahi öpemeyeceğiz...

Hüzünlü bir bayram geçireceğiz.

DAHA NİCE BAYRAMLAR GÖREBİLMEMİZ İÇİN BU BAYRAM DA BÖYLE OLSUN

Her şeyin başı sağlık derler,çok doğru bir söz..Elbette bu yaşadığımız zorlu

süreci unutamayacağız..Ancak daha güzel,sağlıklı bayramlar görebilmek için bu

bayramda evde kalmamız gerekiyor..Lütfen devletimizin yasağına uyalım ki nice bayramlar görelim

Şimdiden iyi bayramlar..

AÇELYA TOPÇUOĞLU

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