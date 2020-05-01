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Ramazan Bayramında 9 Gün Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? Bakan'dan Yasak Açıklaması

Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusu cevabıyla alakalı flaş bir açıklama geldi. bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman belli olacak?, Bayramda şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? İşte Detaylar

Ramazan Bayramında 9 Gün Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? Bakan'dan Yasak Açıklaması
01 Mayıs 2020 Cuma 14:00

Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusu cevabıyla alakalı flaş bir açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi

yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma y’asağının getirilip getirilmeyeceği hususunu köşesine taşıdı.

Selvi, “9 günlük sokağa çıkma y’asağı gündemde yok” ifadelerini kullandı. Selvi’nin alakalı yazısının bir bölümü şu şekilde: Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık adımı olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma y’asağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak? Ramazan Bayramı 24 Mayıs Piyasa gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, piyasa günü ise bayram bulunduğu amacıyla esasen sokağa çıkma y’asağının kapsamında olacak. Fakat bu proseste aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma y’asağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı? Ramazan

Bayramı’nı da amacıylae alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Piyasatesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma y’asağı söz hususu mu?

Normalleşme takvimi piyasatesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma y’asağının kaç gün olacağına şuandan karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla alakalı proses netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma y’asağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer bilgiler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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