Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram Tatili Kaç Gün? Şehirler arası yolculuk serbest olacak mı?

Zipline nedir? Zipline ne demek? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline hakkında merak edilen her şey! Survivor Zipline ödülü ne demek? 18 Mayıs 2020 Zipline son yılların en gözde sporlarından biri olarak öne çıkıyor. Herkesin büyük bir keyif ve heycan duyarak yaptığı Zipline sporu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.Trükiye'de Zipline Hattı var mı?, Survivor 80. Bölüm Fragmanı