izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0

Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları yükselecek

Koronavirüs kısıtlaması gereği Türkiye’de Ramazan Bayramı evlerde geçecek. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre de bayramda sıcaklık daha da artacak.

Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları yükselecek
10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:04

Türkiye genelinde etkili olan fırtına, yarın itibarıyla yurdu terk ediyor…

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükseliyor, Ramazan Bayramı'nı evinde geçirecek olanları açık ve bol güneşli bir hava bekliyor.

Ancak bugün ve yarın sıcaklıkların düşük olduğu bölgeler için Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısı yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA HAVANIN DURUMU

Herkesin merakla beklediği Ramazan Bayramı’nda ise sıcaklıklar yüksek olacak. Yağışın olmadığı bayramı bazı bölgeler bulutlu geçirecek.

3 büyükşehirde de bayram sıcaklığı dikkat çekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Buna göre İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Ankara’da hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde:

Ramazan Bayramı nda hava sıcaklıkları yükselecek #1

Ramazan Bayramı nda hava sıcaklıkları yükselecek #2

Ramazan Bayramı nda hava sıcaklıkları yükselecek #3

Ramazan Bayramı nda hava sıcaklıkları yükselecek #4

Ramazan Bayramı nda hava sıcaklıkları yükselecek #5


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber