Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları yükselecek

Koronavirüs kısıtlaması gereği Türkiye’de Ramazan Bayramı evlerde geçecek. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre de bayramda sıcaklık daha da artacak.

Türkiye genelinde etkili olan fırtına, yarın itibarıyla yurdu terk ediyor…

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükseliyor, Ramazan Bayramı'nı evinde geçirecek olanları açık ve bol güneşli bir hava bekliyor.

Ancak bugün ve yarın sıcaklıkların düşük olduğu bölgeler için Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısı yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA HAVANIN DURUMU

Herkesin merakla beklediği Ramazan Bayramı’nda ise sıcaklıklar yüksek olacak. Yağışın olmadığı bayramı bazı bölgeler bulutlu geçirecek.

3 büyükşehirde de bayram sıcaklığı dikkat çekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Buna göre İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Ankara’da hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde: