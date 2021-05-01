yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Ramazan ayında kilo alımına dikkat

Ramazan ayında kilo alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "İftarda ağır yağlı yemeklerden, lezzetli ramazan pidesini fazla tüketmekten, şekerli asitli içeceklerden, şekerli hamur tatlılarından uzak durmalıyız. Aksi takdirde uykuda düşen metabolizma hızı ile alınan kalori, yağ ve kiloya dönüşür" dedi.

Ramazan ayında kilo alımına dikkat
01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:16

Prof. Dr. Onur Yaprak, Ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çekti.

Prof. Dr. Yaprak, iftar ve sahurda pide tüketiminde ölçülü olmak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ramazan ayında genellikle kilo değişimleri gözlenir. 1-2 kiloluk azalma ya da artma şeklinde olabilecek bu kilo değişimleri iftar ve sahurda nasıl beslendiğinize bağlıdır. İftarda ağır yağlı yemeklerden, lezzetli ramazan pidesini fazla tüketmekten, şekerli asitli içeceklerden, şekerli hamur tatlılarından uzak durmalıyız. Sütlü tatlıları tercih etmek daha faydalı olacaktır.

Çorba, zeytinyağlı sebze yemeği ve türlü yeşillikler ile yapılmış salata soframızın değişmez ürünleri olmalıdır. Aynı şekilde Anadolu'da geleneksel sahur menüsü olan bol tereyağlı hamur işi yiyeceklerden uzak durmalı, bunun yerine süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Aksi takdirde uykuda düşen metabolizma hızı ile alınan kalori yağ ve kiloya dönüşür."

Ramazanda doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak şöyle konuştu:

"Aldığımız gıdalar ile alınacak enerji miktarını iftarda yüzde 40 ila 50, sahurda yüzde 30 ila 40 ve ara atıştırmalarda ise yüzde 10 ila 20 olacak şekilde düzenlemeliyiz. Bu dönemde bol su içerek böbreklerimizi de korumamız gereklidir.

 
Ramazan ayında kilo alımına dikkat

Yapılan bir çalışmada oruç tutan ve tutmayan ve karaciğerde yağlanması olan 2 grup karşılaştırıldığında oruç tutan grupta insülin direnci, kolesterol, karaciğer enzimlerinde azalma olduğu ve ramazan ayında oruç tutmanın karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebileceği sonucu bulunmuştur. Tabi ki bu sonucu almak için kapsamlı ve kültürel iftar sofralarını yeniden gözden geçirerek bir düzenleme yapmalıyız.

 
Ramazan ayında kilo alımına dikkat

Aksi takdirde bu sonuçları almak mümkün olmaz. Ramazan ayının başlaması ile birkaç gün tutulan orucun ardından mutluluk hormonu da denilen endorfin salgılanması ile kişi kendini psikolojik olarak da iyi hisseder. Doğru beslenirsek oruç fiziksel ve ruhsal faydalar elde etmek, vücudumuzu toksinlerden arındırmak için büyük bir fırsattır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber